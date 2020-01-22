22 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Bir teselli ver

Bir teselli ver
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Ligde zirvenin 10 puan gerisine düşen , son 16 turu rövanşında Erzurum’u ağırlayacak. İlk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlılar, her türlü galibiyette turlayacak.

Ligde son olarak lider Sivas'a yenilerek zirve ile puan farkı 10'a yükselen ve şampiyonluk umutları gittikçe azalan , bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda teselli arayacak. Siyah-beyazlı takım, son 16 turu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden , iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayacak. Yenilgi veya beraberlikte kupaya veda edecek.

KALESİNİ KAPATAMIYOR
Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın bir başka isteği ise tur atlayıp taraftarının bir nebze de olsa gönlünü almak. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, , Erzincanspor, Fenerbahçe, , Erzurumspor ve karşılaşmalarında toplam 19 gol yedi.

AVCI: LİG İÇİN ÖNEMLİ
Teknik direktör , Sivas sınavı sonrası kendilerini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu Göztepe ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor.

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