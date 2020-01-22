Kral da suskun
Bu sezon 12 maçta 5 gol atan Burak, ligdeki son sayısını 13. haftada buldu. Üst üste 4 maçı boş geçen kral, yokları oynuyor.
Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki santrforu Burak Yılmaz, son haftalarda gole hasret kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında takımının Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta 2 gol birden atan deneyimli oyuncu, ardından görev aldığı 4 maçta gol kaydedemedi. Burak Yılmaz, Kayserispor karşılaşmasının ardından 357 dakika fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı oyuncu, şans bulduğu Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarını boş geçti. Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ilk yarının son haftasındaki Gençlerbirliği maçında ise forma giyemedi. Burak, Süper Lig'de son olarak 2014-2015'te Galatasaray formasıyla 4 hafta üst üste gol atamamıştı.
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