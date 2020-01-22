22 Ocak 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020
Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular Caner Erkin ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.
Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.
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