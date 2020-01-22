22 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Caner ve Elneny arasında gerginlik

Caner ve Elneny arasında gerginlik
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

'ın Son 16 Turu'nun rövanşında BB Erzurumspor ile oynadığı maçta siyah beyazlı futbolcular ve Mohamed Elneny arasında gerginlik yaşandı.

'ın 3'üncü golü yemesinin ardından iki futbolcu tartışma yaşadı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran 'e tepki göstererek üstüne geldi. Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra ve araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi.

Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.

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