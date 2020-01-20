Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı!

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar elde ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildiride, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar ettiğini duyurdu.

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