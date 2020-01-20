20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı!

Beşiktaş'ta 6 aylık bilanço açıklandı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

'na (KAP) açıklamada bulunan  Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar elde ettiğini duyurdu.

Kulübü, 'na yaptığı bildiride, 2019-2020 sezonunun ilk 6 ayında 151 milyon TL zarar ettiğini duyurdu.

Detaylar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Flaş sözler! Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu Flaş sözler! "Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu"
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör