Yeniden Quaresma

Sürpriz bir dedikodu daha gündeme geldi… O da Quaresma'nın Beşiktaş'a döneceği. O iddiaya göre Portekizli oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı için Trabzon maçı kadrosuna alınmadı.

Sürpriz bir dedikodu daha gündeme geldi… O da Quaresma'nın Beşiktaş'a döneceği. O iddiaya göre Portekizli oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı için Trabzon maçı kadrosuna alınmadı. Nkoudou, Diaby ve Boyd'un düşük performansları bu iddiayı güçlendiriyor.