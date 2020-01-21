21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Yeniden Quaresma

Yeniden Quaresma
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Sürpriz bir dedikodu daha gündeme geldi… O da Quaresma'nın Beşiktaş'a döneceği. O iddiaya göre oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı için Trabzon maçı kadrosuna alınmadı.

Sürpriz bir dedikodu daha gündeme geldi… O da Quaresma'nın Beşiktaş'a döneceği. O iddiaya göre oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı için Trabzon maçı kadrosuna alınmadı. Nkoudou, Diaby ve Boyd'un düşük performansları bu iddiayı güçlendiriyor.

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