21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ozi takası istemedi

Ozi takası istemedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Beşiktaş'ın  ile Bernard Mensah takasını Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de doğruladı.

Beşiktaş'ın ile Bernard Mensah takasını Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de doğruladı. Buna göre Oğuzhan ile Mensah sezon sonuna kadar takım değiştirecekti. Ancak bir süre önce feda diyen Oğuzhan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği için transferin gerçekleşmediği bildirildi.

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