Ozi takası istemedi

Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup ile Bernard Mensah takasını Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de doğruladı.

Beşiktaş'ın Oğuzhan Özyakup ile Bernard Mensah takasını Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz de doğruladı. Buna göre Oğuzhan ile Mensah sezon sonuna kadar takım değiştirecekti. Ancak bir süre önce feda diyen Oğuzhan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek istemediği için transferin gerçekleşmediği bildirildi.