21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Gel bakalım manken Karius!

Gel bakalım manken Karius!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında.

Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında. Buna göre yönetimin şu politikalardan birini izleyeceği konuşuluyor:

-Kiralık sözleşmesi Liverpool'la anlaşarak feshedilecek.
-Formsuzluğu nedeniyle para cezası kesilecek.
-Erzurum maçıyla birlikte Utku birinci kaleci olacak.

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