Gel bakalım manken Karius!

Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında.

Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında. Buna göre yönetimin şu politikalardan birini izleyeceği konuşuluyor:

-Kiralık sözleşmesi Liverpool'la anlaşarak feshedilecek.

-Formsuzluğu nedeniyle para cezası kesilecek.

-Erzurum maçıyla birlikte Utku birinci kaleci olacak.