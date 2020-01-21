21 Ocak 2020, Salı
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-Kiralık sözleşmesi Liverpool'la anlaşarak feshedilecek.
Gel bakalım manken Karius!
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında.
Yönetimin gündemindeki bir başka isim de Karius... Alman kalecinin yaptığı hatalar yüzünden şampiyonluk yarışının çok gerisinde kalan siyah-beyazlılarda yönetimin sürpriz bir karar alabileceği gelen bilgiler arasında. Buna göre yönetimin şu politikalardan birini izleyeceği konuşuluyor:
-Kiralık sözleşmesi Liverpool'la anlaşarak feshedilecek.
-Formsuzluğu nedeniyle para cezası kesilecek.
-Erzurum maçıyla birlikte Utku birinci kaleci olacak.
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