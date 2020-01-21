21 Ocak 2020, Salı
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Kupa biletleri satışa çıktı
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Vodafone Park'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Vodafone Park'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. passo. com.tr, N'Kolay Satış Noktaları ve Vodafone Park bilet satış gişesinden alınabilen biletlerin fiyatları 45 TL ile 450 TL arasında.
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