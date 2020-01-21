21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kupa biletleri satışa çıktı

Kupa biletleri satışa çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

'ın  Son 16 Turu rövanşında 'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

'ın Son 16 Turu rövanşında 'ta Erzurumspor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. passo. com.tr, N'Kolay Satış Noktaları ve Vodafone Park bilet satış gişesinden alınabilen biletlerin fiyatları 45 TL ile 450 TL arasında.

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