21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Özalan’dan alt yapıya ziyaret

Özalan’dan alt yapıya ziyaret
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dün Beşiktaş'ı ziyaret etti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dün Beşiktaş'ı ziyaret etti. Özalan'ı siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ karşıladı. Beşiktaş Akademi'nin çalışmalarını gerçekleştirdiği BJK Fulya Tesisleri'ne gelen Özalan, Futbol Akademi takımları hakkında bilgi aldı, başarılar diledi.

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