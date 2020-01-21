21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ljajic de vasattı

Ljajic de vasattı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

 maçında takımın tek golünü atan Adem Ljajic, buna rağmen geçer not alamadı.

maçında takımın tek golünü atan Adem Ljajic, buna rağmen geçer not alamadı. Sırp orta saha, mücadelenin genelinde takıma uyum sağlayıp pas hataları ve top kontrolünde sınıfta kaldı; eleştirilerden kurtulamadı. Taraftarların en beğendiği isimler ise istikrar abidesi Atiba Hutchinson ile sağ bek oldu.

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