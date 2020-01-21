Çebi bugün Avcı ile görüşecek

Öte yandan yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi.

Öte yandan yönetimin, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Sivas maçı sonrası "Dünyanın sonu değil. Transfer istemediğim doğru değil. Attığımız gol, organizasyon golü değil" diyen Avcı ile bu sözler üzerine bir konuşma yapacağı kaydedildi. Bazı yöneticilerin de bu sözlere kızgın olduğu öğrenildi.