21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Çebi bugün Avcı ile görüşecek

Çebi bugün Avcı ile görüşecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Öte yandan yönetimin, teknik direktör ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi.

Öte yandan yönetimin, teknik direktör ile bugün özel bir görüşme yapacağı bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Sivas maçı sonrası "Dünyanın sonu değil. Transfer istemediğim doğru değil. Attığımız gol, organizasyon golü değil" diyen Avcı ile bu sözler üzerine bir konuşma yapacağı kaydedildi. Bazı yöneticilerin de bu sözlere kızgın olduğu öğrenildi.

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