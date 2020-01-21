21 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Elde var hüzün

Elde var hüzün
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.01.2020

, Avrupa'da mücadele ettiği 5 sezonda dönemindeki kadar hüzün yaşamadı. Bilic'in görev yaptığı 2013- 14'te 2 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı.

, Avrupa'da mücadele ettiği 5 sezonda dönemindeki kadar hüzün yaşamadı. Bilic'in görev yaptığı 2013- 14'te 2 Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı. Bir sonraki sezon 10 Avrupa maçında 3 yenilgiyle sezonu tamamlayan Beşiktaş, Güneş yönetiminde 2015-16'da Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada bir defa yenildi. Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 12 maçta 2 kez yenildi. 2017-18'deki Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 2 kez yenilen Beşiktaş, geçen sezonki 12 Avrupa Ligi mücadelesinde 4 yenilgi aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Menajeri İstanbul'a geldi
Flaş sözler! Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu Flaş sözler! "Fatih Terim Abdullah Avcı'nın kimyasını bozdu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör