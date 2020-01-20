"Yolumuz uzun"

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.