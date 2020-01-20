20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

"Yolumuz uzun"

Yolumuz uzun
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, "Söylenecek çok şey yok, biz ne yazık ki kaybeden taraftayız. Ligin devamı için önemli bir maçı kaybettik. Uzun bir yol var, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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