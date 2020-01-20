20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ruiz, Dorukhan ve Lens yoktu

Ruiz Dorukhan ve Lens yoktu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Kartal'da  cezalısı olan stoper , mücadelesinde görev alamadı.

Kartal'da cezalısı olan stoper , mücadelesinde görev alamadı. İspanyol savunmacının yokluğunda Domagoj Vida ve Roco ikilisi görev yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında oynayamadı.

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