20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Göztepe’de cezalı

Göztepe’de cezalı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Beşiktaş'ta maç öncesi 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyordu. Burak Yılmaz, Umut Nayir, ve kart görmezken Muhammed Elneny cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta maç öncesi 5 futbolcu ceza sınırında bulunuyordu. Burak Yılmaz, Umut Nayir, ve kart görmezken Muhammed Elneny cezalı duruma düştü. 79'da sarı kart gören Mısırlı orta saha haftaya deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında olmayacak.

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