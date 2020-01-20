20 Ocak 2020, Pazartesi
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Yatabare’nin Kartal aşkı
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş'a atan Mustafa Yatabare dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti.
Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş'a atan Mustafa Yatabare dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti. Yatabare, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını ise 8'e çıkardı. Rıza Çalımbay, yorulan öğrencisini ikinci yarıda oyundan çıkarırken, yerine Arouna Kone'yi aldı.
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