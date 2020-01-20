20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Yatabare’nin Kartal aşkı

Yatabare’nin Kartal aşkı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş'a atan Mustafa Yatabare dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti.

Süper Lig kariyerinde en fazla golü Beşiktaş'a atan Mustafa Yatabare dün bu sayıyı 3'e çıkardı. İlk yarının son anlarında Karius'u avlayan Malili forvet, söz konusu 3 golü de son üç karşılaşmada kaydetti. Yatabare, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını ise 8'e çıkardı. , yorulan öğrencisini ikinci yarıda oyundan çıkarırken, yerine Arouna Kone'yi aldı.

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