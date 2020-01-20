20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı

Goiano Uğur ve Erdoğan cezalı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

 kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda gören Uğur Çiftçi ile 4. sarı kartlarını alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü.

kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda gören Uğur Çiftçi ile 4. sarı kartlarını alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü. Üç oyuncu da haftaya ligdeki Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek. Doğrudan kırmızı kart gören Uğur'a kurallar gereği en az 2 maç ceza geleceği için hem kupa maçını hem Rize maçını kaçıracak.

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