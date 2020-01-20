Karius podyumda

Üzerine gelen topu içeri tokatlayan Karius, Sivas’ın galibiyetinde önemli rol üstlendi! Alman file bekçisi, yaptığı hatayla amatör kalecilere taş çıkardı!

Geldiğinden beri yediği absürd gollerle taraftara saç baş yolduran Karius dün yine formundaydı! Alman file bekçisi, Sivasspor'un attığı ilk golde öyle bir hata yaptı ki amatör kalecilere taş çıkardı. Frikikten üzerine gelen topu tutamayıp içeri tokatlayan Karius, Sivasspor'un galibiyetinde önemli rol üstlendi. Devre arası hazırlık maçlarında da benzer goller yiyen Karius'u İngiliz basını yerden yere vurmuştu. Milli takımın hocası Şenol Güneş de geçtiğimiz günlerde "Bazı mahken arkadaşlarımız kalecilik yapamıyor, top tutamıyorlar" sözleriyle eski öğrencisini eleştirmişti.