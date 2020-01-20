VAR damgası
23’te Appindangoye ile mücadelesinde yerde kalan Burak penaltı bekledi. 67’de Uğur Çiftçi VAR’la atıldı.
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının 23. dakikasında çok tartışmalı bir an yaşandı. Beşiktaş'ın atağında rakip ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz, Aaron Appindangoye ile ikili mücadeleye girdi. Yerde kalan Burak penaltı bekledi. Maçın hakemi Ali Şansalan 'devam' kararı verdi. 67. dakikada ise VAR sahneye çıktı. Uğur Çiftçi'nin Gökhan Gönül'e sert müdahalesine önce sarı kart çıktı. VAR'ın devreye girmesiyle hakem Şansalan, hareketi bir de ekrandan izledi. Sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kartına başvurdu. Demir Grup Sivasspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.
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