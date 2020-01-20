Adem Ljajic’ten dejavu

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan Göztepe karşısında atan Adem Ljajic, Vodafone Park'ı seviyor.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan Göztepe karşısında atan Adem Ljajic, Vodafone Park'ı seviyor. Yıldız orta saha, sezonun ikinci yarısındaki ilk golünü de bu statta kaydetmeyi başardı.