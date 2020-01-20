20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic’ten dejavu

Adem Ljajic’ten dejavu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan Göztepe karşısında atan Adem Ljajic, 'ı seviyor.

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü sezonun ilk iç saha maçı olan Göztepe karşısında atan Adem Ljajic, 'ı seviyor. Yıldız orta saha, sezonun ikinci yarısındaki ilk golünü de bu statta kaydetmeyi başardı.

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