20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Vakıfbank hata yapmadı

Vakıfbank hata yapmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında , deplasmanda Aydın 'yi 3-1 mağlup etti. 23-25, 25-19, 25-14 ve 25- 20'lik setlerle 11. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Karayolları: 0-3, Eczacıbaşı-Beylikdüzü: 3-0.

Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında , deplasmanda Aydın 'yi 3-1 mağlup etti. 23-25, 25-19, 25-14 ve 25- 20'lik setlerle 11. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Karayolları: 0-3, Eczacıbaşı-Beylikdüzü: 3-0.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
“Duygular aklın önüne geçti” “Duygular aklın önüne geçti”
Beşiktaş santrforsuz oynuyor "Beşiktaş santrforsuz oynuyor"
Sivasspor kaldığı yerden devam ediyor! Sivasspor kaldığı yerden devam ediyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör