20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bize böyle öğrettiler

Bize böyle öğrettiler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Beşiktaş Alt Yapısı'nda yetişen , "Bize orada oynadığın armaya hizmet edin dediler. Ben de bugün takımıma katkı verdiğim için mutluyum." diye konuştu.

Beşiktaş Alt Yapısı'nda yetişen , "Bize orada oynadığın armaya hizmet edin dediler. Ben de bugün takımıma katkı verdiğim için mutluyum. Bazı tatsız olaylar yaşandı. Taraftarların Elneny'den yana tavır takınması beni biraz kırdı açıkçası" dedi.

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