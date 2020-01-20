20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

"Şampiyonluk için engel çok"

Şampiyonluk için engel çok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

 'un hocası , çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

'un hocası , çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çalımbay, " iyi bir takım ve onlarla sahasında oynamak çok zordur. Biz iyi mücadele ederken ayrıca kazandığımız topları da iyi kullanıyoruz. İkinci devrenin ilk maçını kazanmak önemliydi ve bunu başardık. Biz her maçta gol atıyoruz. Sonuna kadar devam etmemiz lazım. Tabii şampiyonluğa ulaşmak için bir sürü engeli geçmemiz gerek. Hem iyi mücadele ediyor hem de güzel işler yapıyoruz" diye konuştu.

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