22 Ocak 2020, Çarşamba
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Şut çalışarak hazırlandılar
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Siyah-beyazlı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Erzurum sınavı hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Erzurum sınavı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki kondisyon idmanı sonrası 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren Beşiktaş, ardından yarı sahada çift kale maçla taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman orta şut ve şut denemeleri ile sona erdi. Kampa giren siyah-beyazlılar artık maçı beklemeye başladı.
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