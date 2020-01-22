22 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şut çalışarak hazırlandılar

Şut çalışarak hazırlandılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Siyah-beyazlı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Erzurum sınavı hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Erzurum sınavı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetimindeki kondisyon idmanı sonrası 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştiren , ardından yarı sahada çift kale maçla taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman orta şut ve şut denemeleri ile sona erdi. Kampa giren siyah-beyazlılar artık maçı beklemeye başladı.
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