20 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz ve Roco geri döndü

Burak Yılmaz ve Roco geri döndü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları nedeniyle birinci yarının son haftasında görev alamayan Burak Yılmaz ile Enzo Roco, karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Roco, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yedek soyunmuştu. Ayrıca devre arası kampında sakatlanan Ljajic de 11'deydi.

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