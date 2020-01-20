20 Ocak 2020, Pazartesi
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Rebocho 11’de Douglas kadroda
Giriş Tarihi: 20.01.2020
İlk yarının son karşılaşması olan G.Birliği mücadelesinde yedek soyunan Rebocho da dün ilk 11'de şans buldu.
İlk yarının son karşılaşması olan G.Birliği mücadelesinde yedek soyunan Rebocho da dün ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli sol bek performansıyla sınıfta kaldı. Öte yandan uzun süredir sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Douglas Santos da 91 gün sonra kadroya dahil edildi. Douglas yedek kulübesindeydi.
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