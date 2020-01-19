Dev kapışma

Beşiktaş, Sivasspor’u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kartal’da Ruiz cezası; Dorukhan, Lens ve Douglas sakatlıkları nedeniyle yok.

Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında lider Sivasspor'u konuk ediyor. 37 puanlı rakibinin 7 puan gerisinde kalan siyahbeyazlılarda tek hedef üç puan. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu mücadeleyi kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirip şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.



ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta ayrıca Antalya kampında sakatlanan Adem Ljajic'in durumu da belirsizliğini koruyor. Öte yandan Sivasspor'da da birçok eksik oyuncu bulunuyor. Takımın önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş cezası nedeni ile bugünkü maçta forma giyemeyecek. Bu sezonun bir başka flaş ismi Emre Kılınç'ın ise durumu belirsiz. Ayrıca son antrenmanı yarıda bırakan Kone'nin de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Bu isimlerin dışında Andrade ve Vieira sakat, Goiano'nun da durumu şüpheli.



İSTANBUL'DA EŞİTLİK VAR!

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise taraflar eşitliği bozamadı.



CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU VAR!

Beşiktaş'ta, bugünkü Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, bugün de sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacaklar.



GOLSÜZ MAÇ YOK

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki 27 lig karşılaşmasından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan mücadelelerde Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak



SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre, Yatabare

ŞANSALAN'IN İKİNCİ MAÇI

Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Sivasspor maçının hakemi Ali Şansalan, hakemlik kariyerinde siyahbeyazlıların sadece 1 maçını yönetti. Genç hakem, bu sezon Beşiktaş'ın ligin 8. haftasında Ankaragücü ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada görev yapmıştı. Şansalan, bu karşılaşmada Beşiktaşlı futbolculara 4 sarı kart gösterirken; siyah-beyazlıların rakibine 1 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterdi.



ÇALIMBAY 5-4 ÖNDE

Beşiktaş ve Sivasspor'un hocaları Abdullah Avcı ile Rıza Çalımbay bu güne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Rıza Çalımbay 5 galibiyet alırken, Abdullah Avcı 4 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 6 karşılaşmada ise iki teknik direktör yenişemedi.