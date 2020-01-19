19 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Güneş’ten Karius’a gönderme

Güneş’ten Karius’a gönderme
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Milli Takım hocası Şenol Güneş, Beşiktaş'taki öğrencisi Karius'a üstü kapalı mesaj gönderdi.

Milli Takım hocası Şenol Güneş, Beşiktaş'taki öğrencisi Karius'a üstü kapalı mesaj gönderdi. 'la bir söyleşi gerçekleştiren Güneş, "Kaleci müzesi kur ama kötü kalecileri de koy mutlaka. Mesela kötü gol yiyenler var. Manken gibi arkadaşlarımız var ama kötü gol yiyorlardı, onları da koy" şeklinde konuştu. Bu sözler akıllara Karius'u getirdi.
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