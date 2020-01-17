Böyle mi olacaktı!

Teknik direktör Abdullah Avcı ile bu sezon 26 resmi karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım 12 kez mağlup oldu, 11 galibiyet aldı. 38 gol atıp, 42 gol yedi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 12. yenilgisini aldı. Siyah- beyazlı ekip, sezon başında göreve getirilen Avcı önderliğinde bu sezonki resmi maçlarda daha çok yenilgi almaktan kurtulamadı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bunların 12'sini mağlubiyetle tamamladı. Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, 3 maçta ise berabere kaldı.

LİGDE VE AVRUPA'DA 5'ER YENİLGİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkarken, bunların 2'sinde yenildi. 5'inci turda TFF 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor ile eşleşen siyah-beyazlılar, ilk maçta rakibine 3-0 üstünlük sağladı. Deplasmanda 2-0 yenilen Beşiktaş, ilk maçtaki skorun avantajıyla tur atlamayı başardı. Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında ise BB Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. Bu sezonki 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü.

KUPADA ZOR BELA GİDİYOR

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 5 kez mağlup oldu. Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarını yenilgiyle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 9 galibiyet ve 3 beraberlikle ilk yarıyı 30 puanla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Avrupa Ligi'nde de büyük hayal kırıklığı yaşattı. Grup mücadelesinde başarısız bir görüntü ortaya koyan Kara Kartal, 6 maçın 5'inden mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa mücadelesini bu sezon sadece bir galibiyetle tamamladı.

YENİLGİ REKORUNA KOŞUYOR

Beşiktaş, Avcı ile yenilgi rekoru kırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar bu sezon 26 maçı geride bırakırken 12 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar en son 2014-15'te 55 maçta 14 yenilgi almıştı. Beşiktaş 2015- 16'da 46 maçta 10, 2016-17'de 54 maçta 6, 2017-18'de 51 maçta 10 ve geçen sezonda da 46 maçta 11 yenilgi aldı. Ligin bitmesine en az 17 hafta, kupada ise en az 1 maç daha yapacak olan Beşiktaş bu maçlarda 2 yenilgi daha alırsa 2014-15 sezonunu geride bırakacak.