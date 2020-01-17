17 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kim gidecek, kim kalacak?

Beşiktaş'ta kim gidecek, kim kalacak?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2020

'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalar devam ediyor. Sözleşmeleri bitecek olan , Gökhan ve Caner’in dışında kiralıklar Karius, Diaby, ve ’nun da durumları belirsiz.

Siyah-beyazlıların kadrosunda şu anda , ve 'in dışında kiralıklar Karius, Diaby, ve 'nun da sözleşmeleri sona eriyor. Atiba'nın sözleşmesinde bir yıllık daha opsiyon var. 35 yaşındaki Gökhan Gönül ile 32 yaşına gelen Caner Erkin'e ise sözleşme verilip verilmeyeceği henüz net değil. İki oyuncunun da ciddi anlamda feda demeleri durumunda 'la birer yıllık ve oynayacakları maç oranında uzayacak şekillerde sözleşme almaları bekleniyor. Yönetim Karius ile Elneny'nin bonservislerini almak istiyor. Ancak kulübün mali durumu nedeniyle bu pek imkan dahilinde görünmüyor. Diaby ve Rebocho'nun ise kiralık sözleşmelerinde nasıl maddeler bulunduğu bilinmiyor.

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