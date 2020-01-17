Beşiktaş'ta kim gidecek, kim kalacak?
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalar devam ediyor. Sözleşmeleri bitecek olan Atiba, Gökhan ve Caner’in dışında kiralıklar Karius, Diaby, Elneny ve Rebocho’nun da durumları belirsiz.
Siyah-beyazlıların kadrosunda şu anda Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in dışında kiralıklar Karius, Diaby, Elneny ve Rebocho'nun da sözleşmeleri sona eriyor. Atiba'nın sözleşmesinde bir yıllık daha opsiyon var. 35 yaşındaki Gökhan Gönül ile 32 yaşına gelen Caner Erkin'e ise sözleşme verilip verilmeyeceği henüz net değil. İki oyuncunun da ciddi anlamda feda demeleri durumunda Beşiktaş'la birer yıllık ve oynayacakları maç oranında uzayacak şekillerde sözleşme almaları bekleniyor. Yönetim Karius ile Elneny'nin bonservislerini almak istiyor. Ancak kulübün mali durumu nedeniyle bu pek imkan dahilinde görünmüyor. Diaby ve Rebocho'nun ise kiralık sözleşmelerinde nasıl maddeler bulunduğu bilinmiyor.
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