Beşiktaş'ta yeni transfer N’Koudou

Transfer yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. Abdullah Avcı'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.

Transfer yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. Abdullah Avcı'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.