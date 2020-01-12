12 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni transfer N’Koudou

Yeni transfer N’Koudou
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Transfer yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. 'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.

Transfer yapmak için tüm şartlarını zorlayan siyah-beyazlılar, mevcut kadrodan en iyi verili almanın peşinde. 'nın ilk hedefi de, N'Koudou'dan ikinci yarıda maksimum ölçüde yararlanmak ve kalan maçlarda Fransız oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürerek takım içinden bir yıldız yaratmak.

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