15 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Atiba'ya teklif yağıyor

Atiba'ya teklif yağıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.01.2020

Bir süre önce tarihinin en büyük futbolcusu seçilen Beşiktaşlı yıldız 'a 36 yaşında olmasına rağmen teklif geldiği ortaya çıktı.

'nın MLS ekiplerinden gelen teklifler karşılığında tecrübeli yıldız Atiba'nın siyah-beyazlı yöneticilere, "Ben futbolu bıraktıktan sonra da burada kalmak istiyorum, ancak gelecek sezonda da saha içinde olmak istiyorum. kararımı siz verin" dedi. Atiba'yı bırakmayan istemeyen yönetimi ise, Kanadalı oyuncuya bir yıl daha sözleşme teklifinde bulunarak yeni sezonda da takımda tutma kararı aldı.

Adnan Dalgakıran: Kurallara uyarız haberin devamı

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