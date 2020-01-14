Yeni Mesut’lar bulmak isteriz!

14 Ocak 2020, Salı
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Giriş Tarihi: 14.01.2020
Beşiktaş'ın iş birliği anlaşması imzaladığı Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi.
Beşiktaş'ın iş birliği anlaşması imzaladığı Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi. Işıtan Gün, "Kulübümüzün yakınındaki genç ve yetenekli oyuncuları tespit edip, onları Fortuna Sittard ya da Beşiktaş'a kazandırmayı hedefliyoruz. Bu oyuncular arasından bir tane Mesut Özil ya da İlkay Gündoğan'ı bulabilirsek, zaten proje fazlasıyla hedefine kavuşacak" diye konuştu.
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