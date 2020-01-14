14 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Yeni Mesut’lar bulmak isteriz!

Yeni Mesut’lar bulmak isteriz!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Beşiktaş'ın iş birliği anlaşması imzaladığı Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi.

Beşiktaş'ın iş birliği anlaşması imzaladığı Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi. Işıtan Gün, "Kulübümüzün yakınındaki genç ve yetenekli oyuncuları tespit edip, onları Fortuna Sittard ya da Beşiktaş'a kazandırmayı hedefliyoruz. Bu oyuncular arasından bir tane Mesut Özil ya da 'ı bulabilirsek, zaten proje fazlasıyla hedefine kavuşacak" diye konuştu.

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