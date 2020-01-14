14 Ocak 2020, Salı
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Gökhan Gönül “Feda” dedi
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Beşiktaş'ta yönetim 'feda' sezonunda olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi isteyecekti. İlk görüşme Gökhan Gönül ile yapıldı.
Beşiktaş'ta yönetim 'feda' sezonunda olduğu gibi oyunculardan maaşlarında indirime gitmeyi isteyecekti. İlk görüşme Gökhan Gönül ile yapıldı. Mevcut sözleşmesine göre yıllık 1 milyon 875 bin euro ücret alan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu indirme gitti. Milli futbolcu 700 bin euro'luk indirim ile 1 milyon 175 bin euro'ya "evet" dedi. Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.
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