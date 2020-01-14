14 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Gökhan ve Caner’de ‘özel’ bir madde yok

Gökhan ve Caner’de ‘özel’ bir madde yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının ardından yönetim , Atiba ve 'ün sözleşmelerinde benzer maddeler olup olmadığını öğrenmek için Ali Naibi'den bilgi istedi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzamasının ardından yönetim , Atiba ve 'ün sözleşmelerinde benzer maddeler olup olmadığını öğrenmek için Ali Naibi'den bilgi istedi. Caner ve Gökhan'ın sözleşmelerinin uzatma hakkının iki tarafın anlaşmasına bağlı olduğu, sadece Atiba'nın sözleşmesinde bir opsiyon maddesi bulunduğu yönetime iletildi.

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