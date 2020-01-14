14 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Kral garanti verdi

Kral garanti verdi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Burak, ilk yarıda sakatlık nedeniyle bekleneni veremediğini belirtip “İkinci devre gollerimle şampiyonluk mücadelesine katkı sağlayacağım” dedi

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezonun ikinci yarısı öncesinde önemli mesajlar verdi. Beşiktaş'ın golcüsü ve kaptanı Burak, geçen sezonun ikinci yarısında geldiği yuvasında yine benzer bir başarı ortaya koymak istiyor. Söz konusu dönemde 15 maçta 11 gol atan Burak, bu sezon ilk yarıda ise yaşadığı şanssız sakatlık sebebiyle 11 mücadelede sadece 5 gol atabilmişti. Yıldız oyuncu, 2020'de ise gollerini birer birer sıralamayı hedefliyor. Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inancını koruduğunu ifade eden Burak Yılmaz, "Kadro kalitemiz iyi seviyede. Birlik ve beraberlikle son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız, ben de gollerimle bu şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak istiyorum. İyi bir başlangıç yaparak, uzun bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor Galatasaray'da 2 ayrılık daha! Sözleşmeleri feshediliyor
Lens üç hafta yok! Lens üç hafta yok!
Sivasspor maçı biletleri satışta Sivasspor maçı biletleri satışta
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör