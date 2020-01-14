Sivasspor maçı biletleri satışta

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan ve zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan ve zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek. 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin biletleri bugün satışa çıkıyor. Siyah- beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada biletlerin yarın saat 11.00'de satışa çıkacağı açıklanırken, bilet fiyatları 100 ila 875 TL arasında değişiyor.