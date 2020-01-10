10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı Antalya’da öğrencilerle buluştu

Avcı Antalya’da öğrencilerle buluştu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını ’da sürdüren siyah-beyazlılarda Teknik Direktör , takımın kamp yaptığı Serik bölgesinde bulunan Gedik İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Teknik Direktörü , 'da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi.

Avcı, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş formasını okul yönetimine hediye etti.


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