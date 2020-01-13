13 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ta şok sakatlık!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 Giriş Tarihi: 13.01.2020

'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz 'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var... haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var... Beşiktaş'ta Guilherme'nin ardından bir transfer daha! Ayrılık da var...
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! Verin parlatayım Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! "Verin parlatayım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör