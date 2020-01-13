TFF'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karardan sonra anlaşma sağlanan Lukasz Teodorczyk defteri kapandı.

TFF'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karardan sonra anlaşma sağlanan Lukasz Teodorczyk defteri kapandı. Polonyalı oyuncunun kulübü Udinese'den 17 Ocak'a kadar süre isteyen siyah-beyazlılar, kara haberi verdi. Udinese ile temas kuruldu, Teodorczyk'un transferi için gerekli bütçe bulunamadığı için transferden vazgeçildiği bildirildi.