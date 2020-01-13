13 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Teodorczyk defteri kapandı

Teodorczyk defteri kapandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.01.2020

'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karardan sonra anlaşma sağlanan Lukasz Teodorczyk defteri kapandı.

'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karardan sonra anlaşma sağlanan Lukasz Teodorczyk defteri kapandı. Polonyalı oyuncunun kulübü Udinese'den 17 Ocak'a kadar süre isteyen siyah-beyazlılar, kara haberi verdi. Udinese ile temas kuruldu, Teodorczyk'un transferi için gerekli bütçe bulunamadığı için transferden vazgeçildiği bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! Verin parlatayım Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! "Verin parlatayım"
Tek çıkar yol: 3 sat 1 al! Tek çıkar yol: 3 sat 1 al!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör