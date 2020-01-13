13 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Şimdi feda zamanı

Şimdi feda zamanı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Kartal'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, Burak Yılmaz, Caner ve .

Kartal'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, Burak Yılmaz, Caner ve . Lens ve Oğuzhan'dan mutlaka feda bekleyen yönetim ayrıca Vida'dan da indirim talep ediyor. Ljajic ve Karius'la konuşulacağı ama beklentilerin olumsuz olduğu gelen bilgiler arasında.

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