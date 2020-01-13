Şimdi feda zamanı

Kartal'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, Burak Yılmaz, Caner ve Gökhan Gönül.

Kartal'da gündem ikinci feda dönemi… Yönetimin gözlerini üzerine diktiği oyuncular ise Ljajic, Vida, Karius, Oğuzhan, Lens, Burak Yılmaz, Caner ve Gökhan Gönül. Lens ve Oğuzhan'dan mutlaka feda bekleyen yönetim ayrıca Vida'dan da indirim talep ediyor. Ljajic ve Karius'la konuşulacağı ama beklentilerin olumsuz olduğu gelen bilgiler arasında.