13 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

'Elinden geleni yaptın Karius'

'Elinden geleni yaptın Karius'
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören Loris Karius'un performansı İngilizlerin gündemindeydi.

Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında topu tutmak isterken elinden kaçırıp ağlarında gören Loris Karius'un performansı İngilizlerin gündemindeydi. gazetesi konuyla ilgili, "Karius, Türk devi Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı dostluk maçına berbat tarafıyla damga vurmak için elinden geleni yaptı" yorumunu yaptı.

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