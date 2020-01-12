Orkan Çınar’a Denizli talip

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden Orkan Çınar'a, Yukatel Denizlispor'un talip olduğu belirtildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden Orkan Çınar'a, Yukatel Denizlispor'un talip olduğu belirtildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orkan bu sezon toplam 196 dakika sahada kaldı.