12 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Orkan Çınar’a Denizli talip

Orkan Çınar’a Denizli talip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden 'a, Yukatel Denizlispor'un talip olduğu belirtildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden 'a, Yukatel Denizlispor'un talip olduğu belirtildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orkan bu sezon toplam 196 dakika sahada kaldı.

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