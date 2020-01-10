Çebi'den Orman'a sert tepki: Şahsileştirme!

Başkan Çebi'den Orman'ın serzenişine sert yanıt: İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Bu sayın Orman'ın kendisini çıkıp aklayacağı bir mecradır. Bu da onun için bir şanstır.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman'ın ibra edilmemesine ilişkin, "İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Sayın eski başkanın kendisini çıkıp aklayabileceği bir mecra olduğunu düşünüyorum. Bu da onun için bir şanstır" dedi. Antalya kampında konuşan Çebi, "Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir şirketin bir sonraki sene 307 milyon civarında zarar etmiş olmasının, ibra edilmemesini gerektirdiğini biz de biliyoruz. Dolayısıyla Beşiktaş'ın ortağı olduğu Futbol AŞ'nin yapmış olduğu büyük zararın irdelenmesi gerektiği yönünde yönetim kurulu olarak oy birliği ile karar alındı ve ibra edilmeme kararı çıktı. Yetkiyi camiadan aldık. Onların da bu hususta, ibra edilmemesi hususunda baskısı ve talebi olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

SADECE BAŞKAN İMZALAMIŞ

Eski yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve sadece başkanın ibra edilmemesi konusuna da açıklık getiren Çebi, şunları kaydetti: "Kafalarda bir soru işareti olduğunu anlıyorum. Bütün Futbol AŞ'nin bahsi geçen tarihler arasında, yönetim kurulu kararlarına baktığımızda Beşiktaş Futbol AŞ'nin ana faaliyeti olan futbolcu transferi ücretleri kar ve zararımızı oluşturuyor. Bunların hiçbir tanesinin Futbol AŞ'nin o günkü yönetim kurulunun önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Alınmış olan kararların çok önem ifade etmeyen kararlar olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak bu arkadaşlarımız içinde olmadıkları ve atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamaz. Görünen şu ki tamamen Futbol AŞ'yi taahhüt altına sokan taahhütleri Sayın Başkan'ın imzaladığını ve dolayısıyla onun bu konuda hesap vermesi gerektiğini ifade ettik.

HEM ÇAL HEM OYNA DOĞRU DEĞİL

Başkan mevcut yönetim kuruluyla ilgili tartışmalara ilişkin de "Ben kuvvetler ayrılığı ile bir konuyu yönetmenin çok faydalı olacağını düşünenlerdenim. Özellikle muhalefet olmalı. Ben Futbol AŞ'nin başında oturacağım, Beşiktaş kulübünün de başında oturacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Bu doğru bir tavır değil. Ben hesap sorabilmeliyim, oradaki kişi de buna muhalefet edebilmeli. Bu aslında Beşiktaş'ın bir kontrol mekanizmasını sağlıklı oluşturmasının ilk adımıdır. Biz buraya koltuk için gelmedik. Bugün bunu tartışanlar, 'siz niye orada yoksunuz, sorumluluktan mı kaçıyorsunuz' diyenlere, Beşiktaş Kulübünün başkanıyım ve bütün borçlarından ve vergi borçlarından sorumluyum, Futbol AŞ'nin içinde olmadığım zaman sorumluluk almayacağım anlamına gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

TAHKİM'İ BEKLİYORUZ

Faizlerden kaynaklanan hakkı, yüzde 15 kullanabilirsek 1-2 transfer yapmaya hazırız" diyen Çebi şunları söyledi: "TFF'ye müracaat ettik. Bu konuda Tahkim Kurulu'na gittik, 'değerlendiriyoruz' diyor. Ne zaman? 31'inde transfer bitecek, ne zaman değerlendirecekler. 307 milyon zarar yazılmasaydı, ihtiyacı olan transferleri yapmış olacaktık."

BEN KULÜBÜ YÖNETMEYE GELDİM

Çebi, Fikret Orman'ın "İbra konusuna çok üzüldüm, ağabey dediğim bir kişinin bu ibra işini yapması beni çok üzdü" açıklamasına ilişkin "Bir defa ağabey dediği için teşekkür ederim. Bu şahsi bir konu değildir. Burası Beşiktaş. Ben ilkelerle ve vicdanımla burayı yönetmeye çalışıyorum. Bu şahsileştirilmemesi gereken bir konudur. Kendisinden de rica ediyorum, bu işi şahsileştirmeye gerek yok. Konu Beşiktaş ise Beşiktaş'ı konuşalım. Ağabey gibi konular bizim özelimizdir. Bunun Beşiktaş'la alakası yoktur. Ben Beşiktaş'ı yönetmeye geldim, olayı şahsileştirmeyi doğru bulmuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KARTALIMA BUNU YAPAMAM

Birçok kulüp limite uymuyor. Siz uyuyorsunuz ve bu yüzden tepki görüyorsunuz. Nasıl bir yol izleyeceksiniz?" sorusu üzerine başkan Ahmet Nur Çebi şunları kaydetti: "Basiretli olmak zorundasınız, gelişi güzel hareket edemezsiniz. TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezaları biliyorsunuzdur, ağır cezalar. Ben Beşiktaş'ı böyle bir sıkıntının içine atabilecek durumda kendimi görmüyorum. Limitleri aştığımız takdirde, bir sonraki sene Beşiktaş'ın yaşayacağı puan silmeler ve alacağı cezalar benim Beşiktaşıma layık gördüğüm durumlar değil."

KİMSENİN PARASI KALMAZ

Futbolculardan şu ana kadar herhangi bir ücret indirme talebinde bulunmadıklarını anlatan başkan "Bazı futbolcu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Yeni yapılan indirim bile olsa yüzde 66'lık bir vergi oranına tekabül edecek. Ücreti indireceksiniz, olacak yeni sözleşme ve çıkan yasa gereği % 40 vergi, karşılığı % 66'ya gelir. Adamdan % 30 indirim alacaksınız, karşılığı devlete % 40 vergi ödeyeceksiniz" dedi. Çebi, futbolcu alacaklarıyla ilgili de "Bugüne kadar, 7 seneden beri er ya da geç Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmadı" şeklinde konuştu.

NE GEREKİRSE BİZ DE ONU YAPACAĞIZ

Çebi, Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili "Dava açacak mısınız?" sorusuna, "Dava açıldığında nasıl bir sonuç ortaya çıkar bu benim kararım olamaz. Mahkemenin kararı önemlidir. Dava açma hakkı tüm Beşiktaş Genel Kurulu üyelerinin hakkıdır. Beşiktaş Futbol AŞ'nin her hissedarının da hakkı. Biz hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız" yanıtını verdi.