11 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Öğrencilerle buluştu

Öğrencilerle buluştu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyahbeyazlılarda Avcı, takımın kamp yaptığı Serik bölgesinde bulunan Gedik İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'da ilkokul öğrencileri ile bir araya geldi. Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyahbeyazlılarda Avcı, takımın kamp yaptığı Serik bölgesinde bulunan Gedik İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Usta hoca, sıcak bir ortamda geçen buluşmada, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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