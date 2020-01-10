10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Guilherme transferi konusunda anlaştı

Transfer bombası patladı! İşte Beşiktaş'ın ilk transferi...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 Giriş Tarihi: 10.01.2020

ile 'ın ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

2018-2019 sezonunun başında 'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Guilherme, 'ın yolunu tutuyor.

Geçtiğimiz hafta özel açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.

Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor.

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