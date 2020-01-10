Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Guilherme transferi konusunda anlaştı
Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Malatya ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.
2018-2019 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve Malatya ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Guilherme, Beşiktaş'ın yolunu tutuyor.
Geçtiğimiz hafta özel açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.
Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor.
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