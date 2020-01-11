11 Ocak 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Advocaat kancası

Advocaat kancası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan 'la ilgilendiğini yazdı.

Hollanda'nın Alegmeen Dagblad gazetesi, Feyenoord'un hocası Advocaat'ın, Hollanda doğumlu olan 'la ilgilendiğini yazdı. Haberde Feyenoord'un orta sahaya takviye için Oğuzhan konusunda Beşiktaş'la görüşmelere başlayabileceği üzerinde duruldu. Ozi'nin devre arası tatilinde Hollanda'da takım aradığı iddia edilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı
Çebi'den Orman'a sert tepki: Şahsileştirme! Çebi'den Orman'a sert tepki: Şahsileştirme!
Gol düellosunda kazanan çıkmadı Gol düellosunda kazanan çıkmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör