10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-2 Altınordu | ÖZET

Gol düellosunda kazanan çıkmadı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 Giriş Tarihi: 10.01.2020

Sezonun ikinci yarısı için çalışmalarını 'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini 10. dakikada Lens ve 35. dakikada kaydederken, İzmir ekibinin golleri 10. dakikada Karius (k.k.) ve 24. dakikada Yasin'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı! Mücadeleye başlayan taraf Altınordu.

3' Altınordu'dan tehlikeli atak! Ceza sahası içerisinde buluşan oyuncu, Beşiktaş kalesine sert bir şut gönderdi. Top auta çıktı.

5' Altınordu, ceza sahasına yakın bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta etkili olamadı.

9' GOL! Beşiktaş, Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada Lens'in ceza sahası içinde kaleci Erhan'ı ekarte etmesiyle golcü buldu. Skor 1-0!

10' GOL! Altınordu'nun sağdan yaptığı ortayı Karius elinden kaçırınca top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

13' Burak defansı geçemedi! Daiby'in orta sahadan ceza sahasına top sürmesinin ardından attığı pasta buluşan , Altınordu defansına takıldı.

17' Altınordu, ceza sahasından şık bir vuruş yaparken, top kale direğinin yanından sıyırdı.

24' GOL! İzmir ekibi, sağ kanattan bindirme yapan Yasin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

35' GOL! Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerinden attığı frikik golüyle maça eşitlik geldi. Skor 2-2.

42' Altınordu, ceza sahasından etkisiz bir şut gönderdi.

43' Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a yapılan müdahale sonrası, ceza sahasının yaklaşık 5 metre ilerisinden serbest vuruş kullandı. Siyah beyazlılarda Caner Erkin vuruşu kullanırken, top savunmadan döndü.

45' Altınordu, ceza yayına yakın bir bölgeden şut denedi ancak top, direğin yanından sıyırdı.

53' Burak Yılmaz, ceza sahasının sol çaprazından etkisiz bir serbest vuruş kullandı ve top yan ağlarda kaldı.

55' Diaby, ceza sahası içerisinde Altınordu kalesini yokladı ancak sonuç alamadı.

62' Burak Yılmaz, 62. dakika ceza sahası içerisinde topla buluştu ancak etkisiz bir vuruş yaptı.

64' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Jeremain Lens, oyuna devam edemedi.

90' Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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