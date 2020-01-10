Lukasz’da son tango
Beşiktaş'ın menajariyle İstanbul'da görüşerek prensip anlaşmasına vardığı Lukasz Teodorczyk'de son düzlüğe girildi.
Beşiktaş'ın menajariyle İstanbul'da görüşerek prensip anlaşmasına vardığı Lukasz Teodorczyk'de son düzlüğe girildi. Polonya'dan Pilkarskiswia, Beşiktaş'ın Lukasz ile anlaştığını ve bu hafta sonuna kadar Udinese'den gelecek yanıtı beklediğini iddia etti. Aynı haber kaynağı Corriere Dello Sport'un ise Parma'nın da Polonyalı forvet oyuncusunu istediğini yazarken; İtalyan gazeteci Monica Tosolini ise Beşiktalı yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Teodorczyk için Udineseli yöneticilerle görüşmelere devam ettiğini ve transferin birkaç gün içinde netlik kazanacağını ifade etti. Polonya'dan TVN ise Teodorczyk ile Beşiktaş'ın prensipte anlaştığını, golcü oyuncunun Türk ekibinin formasını giymek için Udinese'nin vereceği kararı beklediğini belirtti.
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