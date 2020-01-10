10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

İki yeni aday

İki yeni aday
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Beşiktaş'ın transfer listesi her gün daha da kabarıyor: Golcü arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda; Lukasz Teodorczyk ve Santander isimlerine, Alberto Cerri ile Felipe Caicedo da eklendi.

Siyah-beyazlıların forvet listesindeki adaylara iki yeni isim daha eklendi. Burak Yılmaz'a alternatif bir golcü bulmak için arayışlara koyulan, hatta Lukasz Teodorczyk ve Federico Santander için girişimleri başlayan yönetimin önüne iki santrfor adayının daha ismi konuldu. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre siyahbeyazlı ekip, Cagliari forması giyen İtalyan forvet Alberto Cerri ile ilgileniyor. Haberde Avcı'nın 23 yaşındaki İtalyan forveti çok istediği ve teklif götürüldüğü öğrenildi.

KİRALAMAK iSTİYORLAR

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Serie A ekibi Lazio forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Felipe Caiceodo ile de ilgilendiğini yazdı. 5 Eylül 1988 Ekvador doğumlu olan Felipe Caicedo 1.83 boyunda ve forvet olarak görev yapıyor. Ayrıca sağ kanatta da görev yapabilen Caicedo sol ayağını da kullanıyor. Bu sezon Serie A'da 12 maç çıkan Ekvadorlu golcünün Beşiktaş'a gelmeye son derece sıcak baktığı belirtilirken, yönetimin 31 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için çalışmaları başlattığı belirtildi.

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